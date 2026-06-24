أربطة الركبة تغيّب ميندي عن مواجهة العراق

يغيب السنغالي إدواردو ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، عن المشاركة أمام العراق صباح الجمعة المقبل، في ختام منافسات الجولة الثالثة من ور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بسبب إصابة الركبة، وفق ما أعلنه اتحاد بلاده، الأربعاء.

وتعرض ميندي لإصابة في الركبة، خلال مواجهة «أسود التيرانجا» أمام النرويج، ⁠الإثنين الماضي، التي خسرها بنتيجة 2ـ3، أثناء محاولته التصدي للكرة، وغادر الملعب عند الدقيقة 63 عندما كانت النرويج ⁠متقدمة 3ـ1.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مندي «34 ‌عامًا» يعاني من مشكلة في الأربطة.

وكتب منتخب السنغال ⁠عبر ⁠حسابه على «إكس»: «تجري فحوص طبية إضافية لتقييم طبيعة إصابته بدقة، وتحديد إمكانية مشاركته في البطولة».

ويدخل منتخبا السنغال والعراق مباراتهما الأخيرة في المجموعة التاسعة في تورونتو، بعد خسارتهما أول مباراتين أمام فرنسا والنرويج.