رئاسة ضمك.. اللجنة تفحص ملفي بن عوير وآل مخاتم

تبدأ اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بفحص قوائم الأولية للمرشحين لتولي رئاسة وعضوية نادي ضمك بخميس مشيط، وفق البرنامج الزمني الذي أعلنت عنه 17 يونيو الجاري.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص عن أن اللجنة استقبلت ملفي مرشحين فقط، للسباق نحو رئاسة النادي، وهما شاكر بن عوير، رئيس الغرفة التجارية في أبها، وعلي آل مخاتم، عضو مجلس الإدارة في المجلس السابق.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حدَّدت الأحد الماضي موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية نادي ضمك لمدة ثلاثة أيام، وفق البرنامج الزمني الذي نشره حساب النادي الرسمي الأربعاء الماضي.

وأشار البيان إلى أنَّ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين سيستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من الأربعاء 24 من الشهر الجاري، على أن يكون الطعن ضد القائمة الأولية المرشحة لمدة 24 ساعة فقط، فيما يتم النظر في الطعون المقدمة مدة خمسة أيام، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية 5 يوليو المقبل، وفي اليوم التالي يتم عقد الجمعية العمومية، قبل أن يتم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.

ونشرت «الرياضية» وفق مصدر خاص، الأربعاء، قبول وزارة الرياضة استقالة مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، التي تم تقديمها 9 يونيو الجاري.

وكان فريق ضمك الأول لكرة القدم هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى، عقب الخسارة في الجولة الأخيرة من النصر 1ـ4 في 21 مايو الماضي.