عطل تقني يوقف تصفيات ويمبلدون
جانب من التصفيات المؤهلة للدور الرئيس في بطولة ويمبلدون (اللجنة المنظمة)
لندن ـ رويترز 2026.06.24 | 06:45 pm
وقف اللعب مؤقتًا على جميع الملاعب بالتصفيات المؤهلة للدور الرئيس في بطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، بسبب خلل في تقنية مراقبة الخطوط الإلكترونية. وجاء ذلك بعد أن خسر البريطاني دان إيفانز المجموعة الأولى من مباراته أمام الأسترالي تريستان سكولكيت، في يوم شديد الحرارة بمنطقة روهامبتون، حيث ظهرت المشكلة.
وكانت ويمبلدون ألغت حكام الخطوط، العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، معتمدة بدلًا منهم على النظام الإلكتروني. وليست هذه المرة الأولى، الأسبوع الجاري، التي يتسبب فيها النظام بمشكلات، بعدما تأثر سير اللعب أيضًا، الإثنين.