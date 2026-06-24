عطل تقني يوقف تصفيات ويمبلدون

وقف اللعب مؤقتًا ​على جميع الملاعب بالتصفيات المؤهلة للدور الرئيس في بطولة ويمبلدون للتنس، الأربعاء، بسبب خلل ‌في تقنية ‌مراقبة الخطوط ​الإلكترونية. وجاء ‌ذلك ⁠بعد ​أن خسر ⁠البريطاني دان إيفانز المجموعة الأولى من مباراته أمام الأسترالي تريستان سكولكيت، في يوم ⁠شديد الحرارة بمنطقة ‌روهامبتون، ‌حيث ظهرت ​المشكلة.

وكانت ‌ويمبلدون ألغت حكام ‌الخطوط، العام الماضي، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، معتمدة ‌بدلًا منهم على النظام الإلكتروني. وليست هذه المرة ⁠الأولى، الأسبوع الجاري، التي يتسبب فيها النظام بمشكلات، بعدما تأثر سير اللعب أيضًا، الإثنين.