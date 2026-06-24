كروز: «Digger» تحدّ جديد في مسيرتي

يستعد النجم الأمريكي العالمي توم كروز لعرض واحدة من أكثر تجاربه السينمائية اختلافًا وإثارة للفضول من خلال فيلم «Digger» الذي يجمعه للمرة الأولى بالمخرج المكسيكي الحائز على جائزة الأوسكار أليخاندرو إيناريتو، المقرر أن ينطلق عرضه في دور السينما السعودية والعربية، 1 أكتوبر المقبل.

ولم يخفِ توم حماسه للمشروع الذي يمثل محطة مختلفة في مسيرته الفنية، إذ أكد خلال تصريحات لوسائل الإعلام في القاهرة، الأربعاء، أن شخصيته في العمل تعد من أكثر الشخصيات تعقيدًا، مشيرًا إلى أن الوصول إلى جميع أبعادها احتاج إلى أعوام طويلة من الخبرة والنضج الفني.

وأكد كروز: «استغرق الأمر 40 عامًا حتى أتمكن من التنقيب في كل طبقات هذه الشخصية، والعمل لا يعتمد على الأكشن التقليدي الذي اشتهرت به، بل يركز على الصراع النفسي والاجتماعي والسياسي الذي تعيشه الشخصيات».

وأضاف النجم الأمريكي: «على مدار 46 عامًا، كان من دواعي سروري العمل مع عدد لا يحصى من الفنانين وفرق العمل الموهوبين لتقديم هذه الشخصيات والقصص والأفلام للجمهور، لكن مشروع هذا الفيلم استغرق عدة أعوام من النقاش والتطوير»، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد جانبًا جديدًا ومختلفًا تمامًا من شخصيته الفنية.

ويجسد كروز في الفيلم شخصية ديجر روكويل، وهو رجل أعمال شديد الثراء والنفوذ يعمل في قطاع الطاقة والنفط، ويجد نفسه في قلب أزمة عالمية تهدد مستقبل البشرية بينما يحاول العالم فهم الكارثة التي تتكشف أمامه، يسعى روكويل إلى تقديم نفسه بصفته الشخص الوحيد القادر على إنقاذ الجميع، في رحلة تجمع بين السخرية والكوميديا السوداء والدراما السياسية.

ويضم الفيلم مجموعة من الممثلين البارزين، من بينهم ساندرا هولر، وجيسي بليمونز، وريز أحمد، وجون جودمان، وإيما دارسي، ومايكل ستولبارج، وصوفي وايلد.