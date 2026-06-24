مدينة أولمبياد 2036 تُعلن في 2029

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2036 سيتم في منتصف 2029، وفق ما أعلنت عنه كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة لجنة المدن المضيفة المستقبلية التابعة للجنة، الأربعاء.

ومع استضافة لوس أنجليس لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، وتنظيم نسخة 2032 في بريزبين الأسترالية، تُعد دورة 2036 النسخة الصيفية التالية المتاحة للاستضافة.

كما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، خلال دورتها السادسة والأربعين بعد المئة المنعقدة في لوزان، اعتماد نظام جديد من ثلاث مراحل لاختيار المدن المضيفة مستقبلًا، على أن يبدأ العمل به بدءًا من مارس 2027.

وقالت كيتاروفيتش: «ستمنح هذه الإصلاحات الجهات الراغبة في الاستضافة وضوحًا أكبر، كما ستوفر لحكوماتها جدولًا زمنيًا واضحًا لتقديم الدعم المطلوب».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية منحت حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032 قبل 11 عامًا من موعدها، فيما جرى اختيار المدينتين المضيفتين لدورتي الألعاب الأولمبية الشتوية لعامي 2030 و2034 قبل ستة أعوام وعشرة أعوام على التوالي.

ويعود هذا التفاوت في المهل الزمنية إلى اعتماد اللجنة الأولمبية الدولية آلية اختيار شديدة المرونة يغلب عليها الطابع السري، حيث كان دور الجمعية العمومية للجنة يقتصر على التدخل في المرحلة النهائية للمصادقة على الخيار الذي يحدده المجلس التنفيذي.