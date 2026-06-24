استعدادات الإسبان

أجرى لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصةً تدريبيةً صباحية ضمن استعداداتهم لمواجهة الأوروجواي السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 (وكالات)