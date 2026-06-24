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استعدادات الإسبان

2026.06.24 | 07:52 pm
أجرى لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، حصةً تدريبيةً صباحية ضمن استعداداتهم لمواجهة الأوروجواي السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 (وكالات)
استعدادات الإسبان

استعدادات الإسبان

استعدادات الإسبان

استعدادات الإسبان

استعدادات الإسبان