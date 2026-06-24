الخميس.. الأخضر يطير إلى هيوستن

يغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح الخميس، إلى هيوستن استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر صباح السبت في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وحسبما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة يجري الأخضر الحصة التدريبية الأخيرة له في أوستن 12 صباحًا بتوقيت السعودية «04:00 مساءً بتوقيت أوستن» على ملعب Q2، ويغادر الـ 04:00 فجرًا إلى هيوستن في رحلة مدتها نحو ساعة واحدة.

ويحتضن فندق «ماريوت هيوستن» بعثة الأخضر قبل مواجهة الرأس الأخضر التي تلعب على ملعب «NRG».

ويعقد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الصقور، مؤتمرًا صحافيًا الجمعة عند الـ 11:45 مساء بتوقيت السعودية «03:45 مساءً بتوقيت هيوستن» فيما تنطلق الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة بعده بنحو ساعتين.

ويمتلك الأخضر نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الأوروجواي والخسارة من إسبانيا، إذ يحتاج إلى الانتصار لضمان تأهله رسميًا إلى الدور الثاني من البطولة.