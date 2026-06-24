فنربخشة يتعاقد مع ضيوف «موهبة» السنغال

أعلن نادي فنربخشة التركي تعاقده الرسمي مع السنغالي أمارا ضيوف، بعقد يمتد نحو خمسة مواسم، وفق البيان الصادر من النادي، الأربعاء.

وكان ‌ضيوف، ⁠الذي أتم أخيرًا ⁠18 عامًا، ويلعب مع منتخب بلاده، لكنه لم ينضم إلى التشكيلة المشاركة حاليًا في كأس العالم، ⁠أفضل هداف في كأس ‌الأمم ‌الإفريقية تحت 17 عامًا ‌في 2023، بعد ‌أن سجل خمسة أهداف، وأسهم في فوز فريقه باللقب قبل أن ‌يضمه أليو سيسيه، مدرب السنغال السابق، للمنتخب.

وأعلن ⁠فنربخشة ⁠قبل عدة أيام تعاقده مع فيدات موريكي، مهاجم كوسوفو، قادمًا من مايوركا الإسباني بموجب عقد يمتد لثلاثة أعوام.

وسبق للمهاجم «32 عامًا» اللعب مع فنربخشة في موسم 2019ـ2020.