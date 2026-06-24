قطر تلاحق الأمل أمام البوسنة

يتمسك المنتخب القطري الأول لكرة القدم بآمال العبور إلى الدور الثاني من كأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره البوسني، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2026.

واستهل المنتخبان مشوارهما في البطولة بشكل جيد، إذ فرض المنتخب القطري التعادل على سويسرا 1-1، والأمر ذاته ينطبق على منتخب البوسنة والهرسك الذي تعادل بالنتيجة ذاتها مع كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للمونديال. لكن المنتخبان القطري والبوسني منيا بخسارتين ثقيلتين أمام كندا 0-6، وسويسرا 1-4، في الجولة الثانية ما عقد حسابتهما في تخطي مرحلة المجموعات.

فعلى صعيد المنتخب البوسني، لا يزال احتلال المركز الثاني ممكنًا حسابيًا بالنسبة له، لكن ذلك يتطلب خسارة ثقيلة لكندا أمام سويسرا، إضافة إلى تحقيق فوز كبير، وهو أمر يبدو غير مرجح نظرًا لعدم انتصارها في أي من مبارياتها الست الأخيرة في الوقت الأصلي «6 تعادلات وخسارة واحدة».

وإنهاء هذه السلسلة قد يضمن المركز الثالث، ما يمنحها فرصة انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة إن كان ذلك كافيًا للتأهل.

وتشابه وضعية قطر تقريبًا حالة البوسنة، إذ يتعين عليها أيضًا حصد النقاط الثلاث للحفاظ على آمالها في التأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ولا تزال قطر قادرة حسابيًا على احتلال المركز الثاني، لكن ذلك يتطلب خسارة كبيرة لسويسرا وفوزًا عريضا لها، نتيجة للهزيمة الثقيلة التي تلقتها أمام كندا.