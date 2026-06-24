10 آلاف دولار تنتظر المشارك في الأولمبياد

أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية التي تواجه ضغوطًا متزايدة لاعتماد جوائز مالية للرياضيين المشاركين في الألعاب الأولمبية، منحة مالية جديدة ستُمنح لكل رياضي يشارك في الألعاب.

وجرى اعتماد البرنامج في اليوم الافتتاحي للدورة السنوية للجنة الأولمبية الدولية في لوزان، حيث صادقت اللجنة أيضًا على تعديلات في الميثاق الأولمبي، إلى جانب تغييرات في آلية تقييم المدن المرشحة لاستضافة الألعاب.

ورغم أن الألعاب الأولمبية تخلّت منذ أعوام عن شرط الهواية بالنسبة للمشاركين، فإن اللجنة الأولمبية الدولية ظلت حتى اليوم متحفظة حيال تقديم حوافز مالية مباشرة للرياضيين.

وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن «كل رياضي يشارك في الألعاب الأولمبية سيكون مؤهلًا للحصول على منحة جديدة بقيمة 10 آلاف دولار ضمن برنامج الأولمبي المستعد للمستقبل».

وأضافت أن إجمالي قيمة الصندوق ستبلغ 140 مليون دولار أمريكي خلال كل دورة أولمبية تمتد أربعة أعوام.

من جهته، قال باو جاسول، رئيس لجنة الرياضيين، خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات اللجنة في لوزان: «إن جميع الرياضيين الأولمبيين سيكونون مؤهلين للحصول على هذه المنحة، بغض النظر عن بلدانهم أو مراكزهم النهائية في المنافسات».

وأوضح نجم كرة السلة الإسباني السابق أن هذه الخطوة تهدف إلى «الاعتراف بأهمية وقيمة كون الرياضي أولمبيًا، ومشاركته وتمثيله لرياضته وبلده في الألعاب».