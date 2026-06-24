إيقاف مادبو 5 مباريات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، إيقاف عاصم مادبو، لاعب خط وسط المنتخب القطري، 5 مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء لتسببه بإصابة قوية ‌لإسماعيل ⁠كوني لاعب خط وسط ‌كندا.

وخسرت قطر ⁠6-0 أمام كندا في مباراتها الثانية ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات بكأس العالم، وتركها كوني بعد كسر⁠ ساقه إثر تدخل خشن ‌من مادبو في الشوط الثاني.

وأوضحت ‌لجنة الانضباط التابعة لـ «فيفا» أن إيقاف اللاعب بسبب ارتكابه مخالفة جسيمة، هو قرار قابل للاستئناف.

ويخوض المنتخب القطري المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام البوسنة والهرسك، الأربعاء، بينما تلتقي كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة للبطولة، مع سويسرا.