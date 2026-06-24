قوة البرازيل تهدد طموحات إسكتلندا

يتطلع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى حسم تأهله إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 عندما يواجه إسكتلندا، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

ويملك المنتخب البرازيلي أربع نقاط بعد تعادله مع المغرب 1ـ1، وفوزه على هايتي 3ـ0، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية لضمان العبور إلى الدور المقبل، مع استمرار المنافسة على صدارة المجموعة حتى الجولة الأخيرة.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة لمدرب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى لقيادة «السيليساو» إلى أول لقب عالمي منذ نسخة 2002، مستفيدًا من كتيبة تضم عددًا من أبرز نجوم العالم.

وفي المقابل، يتمسك المنتخب الإسكتلندي بفرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، إذ يدرك أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرازيل قد يفتح له باب العبور إلى دور الـ32.

وتعد المواجهة اختبارًا حقيقيًا للطموحات الإسكتلندية أمام منتخب يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، ويبحث عن استعادة أمجاده العالمية تحت قيادة أنشيلوتي.