المغرب يلاحق الصدارة أمام هايتي

يدخل المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مواجهة هايتي، الأربعاء، واضعًا نصب عينيه حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة التي يتقاسمها مع البرازيل.

ويملك «أسود الأطلس» أربع نقاط بعد فوزهم على إسكتلندا، وتعادلهم المثير مع البرازيل 1ـ1 في واحدة من أبرز مباريات دور المجموعات حتى الآن.

ويكفي المنتخب المغربي تحقيق الفوز على هايتي لضمان التأهل رسميًا إلى الأدوار الإقصائية، مع الإبقاء على حظوظه في انتزاع صدارة المجموعة، في حال تعثر البرازيل أمام إسكتلندا.

ويعول المنتخب المغربي على مجموعة من الأسماء التي قادته إلى إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب إفريقي يبلغ نصف النهائي، يتقدمهم أشرف حكيمي وإسماعيل صيباري الذي سجل هدف الفوز في الجولة الماضية.

في المقابل، تدخل هايتي المباراة بعد فقدان فرصة التأهل رسميًا، عقب خسارتين متتاليتين أمام البرازيل وإسكتلندا، لكنها تبحث عن إنهاء مشاركتها بصورة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات العربية والإفريقية في البطولة.