الأحد.. اللحياني يتسلم رئاسة الوحدة

أنهت لجنة الطعون والمخالفات التابعة للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية الإجراءات الخاصة بالنظر في الطعون المرتبطة بانتخابات نادي الوحدة، عقب إعلان فوز حازم اللحياني وقائمته برئاسة مجلس إدارة النادي.

وأوضحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» أن وزارة الرياضة، ستعتمد السبت المقبل النتائج النهائية للانتخابات فوز اللحياني وقائمته رسميًا برئاسة النادي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، سيتولى مجلس إدارة الوحدة السابق برئاسة حاتم خيمي تسليم النادي إلى الإدارة الجديدة الأحد المقبل، من خلال لجنة يشكلها عمر مدني، مدير مكتب وزارة الرياضة في مكة المكرمة، تمهيدًا لبدء اللحياني مهامه رسميًا رئيسًا للنادي.

وكان اللحياني قد فاز في الانتخابات بفارق كبير على منافسه الدكتور عبد الهادي اليامي، بعد استبعاد القائمة الثالثة التي ترأسها تركي مدخلي من سباق الترشح لعدم استيفاء شرط الخبرة الإدارية.