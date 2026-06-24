النصر يدشن متجره في «يو ووك»

دشن نادي النصر، الأربعاء، متجره في منطقة «يو ووك» الواقعة على طريق الأمير تركي الأول في الرياض بحضور عدد من الإعلاميين.

ويفتح المتجر أبوابه لمدة 30 يومًا على ثلاث مراحل، الأولى خاصة بالإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، والثانية للرعاة، الخميس، والثالثة للجماهير بدءًا من الجمعة.

ويضم المتجر قطعًا ومقتنيات خاصة بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، كما يحتوي على تصاميم ومجسمات مستوحاة من دار النصر ومرافق النادي.

ويوفر المتجر أيضًا قميص بطل دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وكذلك توفير جميع قمصان فريق النصر بمختلف النسخ والتصاميم التي خاض بها منافسات الموسم الماضي، فضلًا عن كأس دوري روشن الذي سيتم عرضه لمدة يومين فقط.