مركز التحكيم.. تعديلات في النظام الأساسي

نشر مركز التحكيم الرياضي السعودي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تعديلات النظام الأساسي، المعتمدة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في اجتماعها الـ 29، المنعقد الأربعاء 6 مايو 2026م، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز.

وتضمنت التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، والمتعلقة باختصاص المركز، وذلك بتعديل البند «أ» وإضافة بند جديد «ب» يتعلق اختصاصه بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغيرها، بشرط أن يكون أحد أطراف المنازعة عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

كما شملت التعديلات المادة الـ 19 من النظام الأساسي، والمتعلقة بغرفة التحكيم العادي، بإضافة اشتراط أن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز.

وأكد محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه التعديلات تأتي امتدادًا لجهود المركز في تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بما يواكب النمو المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وما قد ينشأ عنها من منازعات مالية.

وأوضح أن التعديلات تعزز وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات من خلال التأكيد على وجود اتفاق تحكيم مكتوب، سواء ضمن العقد أو باتفاق لاحق، بما يدعم سلامة الأساس النظامي لاختصاص المركز وقابلية أحكامه للتنفيذ، ويسهم في دعم استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي.

ويأتي نشر هذه التعديلات استنادًا إلى المادة الـ 47 من النظام الأساسي للمركز، التي تقضي بأن ينشر المجلس النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليه، وأن يكون النظام نافذًا من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز.