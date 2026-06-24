بودربالة: أصبحوا يخشون مواجهة المغرب

أكد عزيز بودربالة، أسطورة كرة القدم المغربية ولاعب الوسط السابق، أن منتخب بلاده بات واحدًا من أفضل المنتخبات على المستوى العالمي، وترك شخصية قوية منذ مونديال قطر السابق.

وأوضح بودربالة أن التحول الكبير الذي شهدته الكرة السعودية خلال الأعوام الأخيرة يعد من أكبر التحولات الرياضية في العالم، الأمر لا يتعلق فقط بالتعاقد مع نجوم عالميين، بل بمشروع متكامل.

وفي حواره مع «الرياضية»، تحدث بودربالة عن البداية القوية للمنتخب المغربي في كأس العالم، وأسباب تميز الجيل الحالي، كما تطرق إلى التطور الذي تعيشه الكرة السعودية وتأثيره على اللاعب المحلي ومستقبل المنتخب السعودي.

01 كيف تقيّم انطلاقة المنتخب المغربي في كأس العالم؟

أظن بأنها كانت انطلاقة ممتازة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم، وأظهرت أنّه اليوم واحد من أفضل المنتخبات على المستوى العالمي، وقادر على الذهاب بعيدًا في هذه البطولة.

02 ماذا تقصد بذلك؟

بكل صراحة، المغرب لم يكن هو من خرج بنقطة ثمينة أمام البرازيل، بل هي التي خرجت بنقطة ثمينة أمام المغرب، قبل أن يحقق «أسود الأطلس» فوزًا مهمًا على إسكتلندا، عندما شاهدنا مباراة البرازيل، وهي من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، رأينا منتخبًا مغربيًا بشخصية قوية جدًا، يمتلك قيمته وهيبته داخل الملعب.

03 ما أكثر ما أعجبك في أداء المنتخب خلال المباراتين؟

الطريقة التي تعامل بها اللاعبون مع المباراتين، المواجهة الأولى كانت أمام البرازيل، والثانية أمام إسكتلندا، وهو منتخب نعرف جيدًا مدى صعوبة اللعب ضده، لكن المنتخب المغربي عرف كيف يدير جميع مراحل المباراتين بالشكل المطلوب، وأظهر نضجًا كبيرًا في التعامل مع مختلف الظروف.

04 هل أصبح المنتخب المغربي اليوم أكثر ثقة أمام كبار المنتخبات؟

بالتأكيد، المنتخب الوطني المغربي اليوم لا يخشى المنتخبات الكبيرة ولا الضغوط المصاحبة للمباريات الكبرى، أصبح يدخل أي مباراة وهو مؤمن بقدراته، ويعلم أنه قادر على منافسة أي منتخب في العالم، بل إنّ هناك منتخبات أصبحت تتمنى عدم مواجهة المغرب في هذه البطولة.

05 ما الذي يميز الجيل الحالي مقارنة بالأجيال السابقة؟

ما يميز هذا الجيل هو النضج الذهني والقدرة على إدارة المباريات في مختلف الظروف، عندما أتحدث عن جيل 1986 الذي حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم بالمكسيك، أرى أنّ هذا الجيل الحالي يتميز بتركيز أكبر في اللحظات الحاسمة، كما أنّه أكثر انضباطًا من الناحية التكتيكية، هناك توازن كبير بين الخطوط وانسجام جماعي واضح، وهو أمر لم يكن متوفرًا دائمًا لدى بعض الأجيال التي امتلكت مواهب فردية استثنائية.

06 كيف تنظر إلى المستوى العام للبطولة حتى الآن؟

أعتقد أنّ الفجوة بين المنتخبات الكبرى وبقية المنتخبات أصبحت أصغر بكثير مما كانت عليه في الماضي، اليوم معظم المنتخبات تمتلك مدربين أكفاء وأطقم تحليل متطورة وعلومًا رياضية حديثة، لذلك لم يعد من السهل على المنتخبات الكبرى تحقيق انتصارات عريضة كما كان يحدث سابقًا.

07 لكن ما الذي ما زال يمنح الأفضلية للمنتخبات الكبرى؟

عمق التشكيلة، ووجود بدلاء بالجودة نفسها تقريبًا، والخبرة في الأدوار الإقصائية، والقدرة على حسم المباريات الصعبة، أما من ناحية التنظيم الجماعي والانضباط التكتيكي، فقد أصبحت العديد من المنتخبات قادرة على مجاراة الكبار، ولهذا نشاهد اليوم عددًا أكبر من المفاجآت في البطولات الكبرى.

08 كيف تقيّم التحول الذي شهدته الكرة السعودية خلال الأعوام الأخيرة؟

التحول الكبير الذي شهدته الكرة السعودية خلال الأعوام الأخيرة يعد من أكبر التحولات الرياضية في العالم، الأمر لا يتعلق فقط بالتعاقد مع نجوم عالميين، بل بمشروع متكامل يشمل الإدارة والاستثمار والحوكمة والاحتراف الرياضي.

09 ما أبرز الجوانب التي لفتت انتباهك في هذا المشروع؟

هناك خصخصة للأندية، واستثمارات كبيرة، وتحسين للحوكمة، واستقطاب لنجوم عالميين ومدربين كبار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية والملاعب والأكاديميات، كل هذه العوامل رفعت القيمة الفنية والتسويقية للدوري السعودي، وجعلته يحظى بمتابعة عالمية واسعة.

10 كيف ترى تأثير الدوري السعودي على اللاعب المحلي؟

هناك جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى توازن، الاحتكاك اليومي بالنجوم العالميين والمدربين الكبار يرفع من جودة اللاعب المحلي ويزيد من تنافسيته، لكن في المقابل، فإنّ زيادة عدد اللاعبين الأجانب في بعض الأندية قد تؤثر على فرص مشاركة بعض اللاعبين السعوديين.

11-هل ينعكس ذلك على المنتخب السعودي؟

المنتخب السعودي يعيش مرحلة انتقالية، وهذا أمر طبيعي في ظل التحولات الحالية، النجاح الحقيقي للمشروع سيظهر خلال الأعوام المقبلة.

من المهم جدًا الاستفادة من النجوم العالميين، لكن في الوقت نفسه يجب الحفاظ على الاستثمار في اللاعب المحلي، لأنّه يمثل الأساس الذي ستبنى عليه الإنجازات المستقبلية.

12 - هل هناك تجربة يمكن أن تستفيد منها الكرة السعودية؟

أعتقد أنّ لكل دولة خصوصيتها، لكن يمكن الاستفادة من بعض النماذج الناجحة، في المغرب كانت هناك مناظرة وطنية عام 2008 وضعت أسس استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة، ومن أهم مخرجاتها إنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي لم تقتصر على تكوين اللاعبين فنيًا فقط، بل اهتمت أيضًا بالجانب الدراسي والإنساني وفق أعلى المعايير الاحترافية.

13- كلمة أخيرة؟

أعتقد أنّ المنتخب المغربي يملك فرصة كبيرة لمواصلة التألق في كأس العالم إذا حافظ على شخصيته الحالية، كما أنّ الكرة السعودية تسير في اتجاه صحيح بفضل المشروع الرياضي الطموح الذي تعمل عليه، وأتوقع أن تظهر نتائجه بصورة أكبر خلال الأعوام المقبلة.