أستراليا تخسر إيتاليانو أمام باراجواي
توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
سانتا كلارا - رويترز 2026.06.25 | 12:07 am
أعلن توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن المدافع جيكوب إيتاليانو سيغيب عن المباراة أمام باراجواي في المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في العضلة الضامة.
وتعرض إيتاليانو، الذي شارك في المباراتين الأوليين لأستراليا، للإصابة خلال التدريبات.
و وقال بوبوفينش سيؤدي غيابه إلى تغييرات في خط الدفاع، ويشكل جايسون جيريا وعزيز بهيتش اثنين من البدائل المحتملة.
وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل أمام باراجواي عندما يلتقيان، فجر الجمعة، من أجل التأهل إلى دور 32.