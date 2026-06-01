أستراليا تخسر إيتاليانو أمام باراجواي

أعلن توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن المدافع جيكوب إيتاليانو ‌سيغيب ‌عن ​المباراة ‌أمام باراجواي ⁠في ​المجموعة الرابعة ⁠بكأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وتعرض ⁠إيتاليانو، الذي ‌شارك ‌في ​المباراتين ‌الأوليين لأستراليا، للإصابة ‌خلال التدريبات.

و وقال بوبوفينش سيؤدي غيابه إلى تغييرات في خط ‌الدفاع، ويشكل جايسون جيريا وعزيز بهيتش ⁠اثنين ⁠من البدائل المحتملة.

وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل أمام باراجواي عندما يلتقيان، فجر الجمعة، من أجل التأهل ​إلى ​دور 32.