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أستراليا تخسر إيتاليانو أمام باراجواي

توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
سانتا كلارا - رويترز 2026.06.25 | 12:07 am

أعلن توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن المدافع جيكوب إيتاليانو ‌سيغيب ‌عن ​المباراة ‌أمام باراجواي ⁠في ​المجموعة الرابعة ⁠بكأس العالم لكرة القدم بسبب إصابة في العضلة الضامة.
وتعرض ⁠إيتاليانو، الذي ‌شارك ‌في ​المباراتين ‌الأوليين لأستراليا، للإصابة ‌خلال التدريبات.
و وقال بوبوفينش سيؤدي غيابه إلى تغييرات في خط ‌الدفاع، ويشكل جايسون جيريا وعزيز بهيتش ⁠اثنين ⁠من البدائل المحتملة.
وتحتاج أستراليا للفوز أو التعادل أمام باراجواي عندما يلتقيان، فجر الجمعة، من أجل التأهل ​إلى ​دور 32.


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