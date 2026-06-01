باد هامبورج.. إيجا وميرا تودعان مبكرا

ودعت البولندية إيجا شفيونتيك، والروسية ميرا أندرييفا المتوجة أخيرًا بطلة لرولان جاروس الفرنسية، بخسارتيهما أمام الأمريكية إيما نافارو 7-5 و2-6 و6-3 والروسية الأخرى إيكاتيرينا ألكسندروفا 3-6 و4-6 تواليًا، الأربعاء، في الدور الثاني لدورة باد هامبورج الألمانية لكرة المضرب .

وفي أول مباراة لها منذ خروجها من الدور الرابع لبطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت لقبها أربع مرات، وقبل أيام معدودة من انطلاق بطولة ويمبلدون، عانت إيجا من بداية متعثرة بعدما تقدمت إيما من خلال الفوز في الأشواط الثلاثة الأولى.

ونجحت إيجا في العودة إلى أجواء اللقاء، لكن سلسلة من الأخطاء المزدوجة في الإرسال، كان آخرها في النقطة الحاسمة للمجموعة، منحت اللاعبة الأمريكية الأفضلية لحسم المجموعة الأولى.

واستعادت البولندية صاحبة الـ 25 عامًا توازنها في المجموعة الثانية التي فازت بها بعدما خسرت شوطين فقط، غير أن نافارو ردت بقوة في المجموعة الثالثة ونجحت في كسر إرسال منافستها لتحسم المباراة بعد ساعتين وخمس دقائق من اللعب.

وفي المباراة الأخرى تمكنت ميرا صاحبة الـ19 عامًا التي أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة ثانية في الدورة، من مجاراة منافستها في بداية المجموعة الأولى، قبل أن تخسر سبعة أشواط متتالية في ظل أجواء حارة وسط ألمانيا.

وكانت ميرا متأخرة 0-4 و15-40 في المجموعة الثانية، لكنها أنقذت نقطة كسر الإرسال وفازت بثلاثة أشواط متتالية لتعود إلى أجواء المباراة.

إلا أن إكاترينا صاحبة الـ31 عامًا استعادت توازنها لتنهي المجموعة على إرسالها وتحسم اللقاء خلال ساعة و28 دقيقة.

وتتواجه ألكسندروفا في ربع النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا.