دوبرافكا يحرس مرمى توتنام

أعلن توتنام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع السلوفاكي مارتن دوبرافكا حارس المرمى المخضرم.

وينضم الحارس صاحب الـ 37 عامًا إلى فريق المدرب روبرتو دي تسيربي ابتداءً من أول ‌يوليو ‌المقبل، عقب ​انتهاء ‌عقده ⁠مع ​بيرنلي الذي شارك ⁠معه في 35 مباراة بالموسم الماضي.

وقال دوبرافكا في بيان: «سار كل شيء بسرعة كبيرة وأنا سعيد جدًا بوجودي هنا. لطالما ⁠أحببت مشاهدة الفرق التي ‌دربها ‌دي تسيربي على مر ​السنين وأعرف ‌كل شيء عن أسلوبه ‌ورؤيته والجماهير الرائعة هنا».

ويتمتع دوبرافكا بخبرة واسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ وصل إلى ‌إنجلترا للانضمام إلى نيوكاسل يونايتد في عام ⁠2018. ⁠وقضى سبعة مواسم مع النادي، وخاض 179 مباراة قبل انتقاله إلى بيرنلي في عام 2025.

وخاض الحارس السلوفاكي فترة إعارة قصيرة مع مانشستر يونايتد في عام 2022، عندما فاز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ومثّل منتخب بلاده في ​60 مباراة دولية.