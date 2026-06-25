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دونيس يجهز البديل.. تمبكتي يفحص

اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يركل الكرة أثناء التدريبات (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)
أوستن ـ سلطان العتيبي 2026.06.25 | 12:24 am

يخضع حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأربعاء، إلى فحوص طبية على موضع إصابته في القدم، قبل انطلاق الحصة التدريبية، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفحوص ستحدد إمكانية مشاركة المدافع السعودي من عدمها في المواجهة المقبلة الحاسمة أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من نهائيات كأس العالم 2026.
وينتظر أن يجهز اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، المدافع علي لاجامي للمشاركة بديلًا في حال تأكد غياب تمبكتي عن المواجهة الحاسمة. وأعلن المنتخب السعودي، الثلاثاء، عدم مشاركة تمبكتي في التدريبات بسبب إصابته في القدم. وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع الأوروجواي 1ـ1، قبل أن يتلقى خسارة أمام إسبانيا 4ـ0، ما جعله مطالبًا بحصد النقاط الثلاث في المواجهة الأخيرة لحسم بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.


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