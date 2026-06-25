غريب يوافق وينتظر النصر

أبلغ وكيل أعمال عبد الرحمن غريب، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، إدارة النادي بموافقة موكله الرسمية على تجديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي، وفق مصادر «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن غريب ووكيله أرسلا الموافقة الرسمية على العرض النصراوي السابق، الذي يمتد لثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون ريال، بواقع 10 ملايين ريال لكل موسم.

وكانت «الرياضية» كشفت في 19 فبراير الماضي عن موافقة النصر على شروط اللاعب ووكيله، وتقديم العرض للاعب حينها.

وشارك جناح النصر ضمن الموسم الماضي في 32 مباراة بمختلف المسابقات، لعب خلالها 1091 دقيقة، وسجل ستة أهداف، إلى جانب ست تمريرات حاسمة، بحسب إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.