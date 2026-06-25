ثلاثية البوسنة تنهي مشوار قطر

ودع المنتخب القطري الأول لكرة القدم الدور الأول من كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام نظيره البوسني 1-3، الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب البوسني في الدقيقة 29 بتسديدة قوية أطلقها كريم علي بيجوفيتش من خارج منطقة ‌الجزاء، وبعدها بخمس دقائق ضاعف النتيجة ​بهدف ‌عكسي ⁠سجله سلطان ​البريك عندما ⁠اصطدمت به تسديدة إدين جيكو وغيرت اتجاهها إلى داخل شباك منتخب بلاده.

وقلص المنتخب القطري الفارق عبر حسن الهيدوس في الدقيقة 42، لكن المنتخب البوسني قضى على آمال «العنابي» في العودة عندما عزز النتيجة بهدف ثالث حمل توقيع إرمين ماهميتش في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، ‌تذيل المنتخب القطري المجموعة بنقطة واحدة ليغادر المونديال، بينما رفع منتخب البوسنة رصيده ⁠إلى ⁠أربع نقاط مبقيًا على حظوظه في التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث في انتظار ما تسفر عنه الجولة الختامية لدور المجموعات.

في المقابل، خطف المنتخبان السويسري والكندي بطاقتي التأهل عن المجموعة بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني.

وفازت سويسرا على كندا 2ـ1، لتنتزع الصدارة بـ7 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كندا صاحبة المركز الثاني.