سويسرا تخطف الصدارة.. وكندا تعبر إلى دور الـ32

انتزع المنتخب السويسري الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثانية في كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا، صاحبة الأرض، بنتيجة 2ـ1 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، ليحسم المركز الأول في المجموعة، بينما تجمد رصيد كندا عند 4 نقاط لكنها ضمنت التأهل إلى دور الـ32 بعد احتلالها المركز الثاني.

وحسمت سويسرا المواجهة مع بداية الشوط الثاني، إذ افتتح روبن فارجاس التسجيل بعد أقل من دقيقة على استئناف اللعب، قبل أن يضيف يوهان مانزامبي الهدف الثاني عند الدقيقة 57، ليمنح فريق المدرب مورات ياكين أفضلية مريحة.

وقلص البديل بروميس ديفيد الفارق لكندا في الدقيقة 76، إلا أن أصحاب الأرض لم ينجحوا في إدراك التعادل أمام المنتخب الأوروبي الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وأكد المنتخب السويسري بذلك بدايته القوية في البطولة، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع قطر 1ـ1، ثم حقق فوزًا كبيرًا على البوسنة والهرسك 4ـ1 قبل أن يتجاوز كندا ويضمن صدارة المجموعة.

في المقابل، استفادت كندا من فوزها العريض على قطر 6ـ0 في الجولة الثانية، وهو الانتصار الذي وضعها على أعتاب التأهل قبل مواجهة سويسرا، لتنجح في العبور إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ مشاركتها في نهائيات 1986.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، تغلبت البوسنة والهرسك على قطر بنتيجة 3ـ1 لترفع رصيدها إلى 4 نقاط أيضًا، إلا أن فارق الأهداف منح كندا بطاقة التأهل الثانية خلف سويسرا، فيما ودع المنتخب القطري البطولة دون أي نقطة بعد ثلاث خسائر متتالية واستقبال 10 أهداف.