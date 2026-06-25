نيمار على الدكة.. وهيندري أساسيّا

وضع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، نيمار جونيور على دكة البدلاء أمام إسكتلندا، فجر الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026.

وجلس نيمار على الدكة للمرة الأولى في النسخة الجارية للمونديال بعد غيابه عن مواجهتي المغرب وهايتي في الجولتين الأولى والثانية إثر معاناته من إصابة في ربلة الساق.

وفي حال شارك بديلًا في لقاء إسكتلندا، فإنه سيكون الظهور الأول لنيمار مع منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023.

وأجرى أنشيلوتي تغييرًا وحيدًا على تشكيلته أمام إسكتلندا مقارنة بالتي فازت على هايتي 3-0 في الجولة الماضية، إذ حل رايان مكان الجناح رافينيا الغائب بداعي الإصابة.

وتألفت تشكيلة البرازيل من: أليسون بيكر في حراسة المرمى، دانيلو، جابرييل ماجالهايس، ماركينيوس، دوجلاس سانتوس، ​كاسيميرو، برونو ​جيمارايش لوكاس باكيتا، رايان، فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا.

في المقابل، عمد ستيف كلارك، مدرب المنتخب الإسكتلندي إلى إجراء أربعة تغييرات استثنت جاك هيندري مدافع الاتفاق الذي أبقاه في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة تواليًا.

وتضمنت تغييرين بدخول كل من بن جانون دوك ‌ولورانس شانكلاند وكيني مكلين وسكوت ماكينا أساسيين بدلًا من كيران ⁠تيرني وجرانت ⁠هانلي وتشي آدمز ورايان كريستي.

وبخلاف الرباعي، أبقى كلاك على السباعي المكون من أنجوس جان في حراسة المرمى، وآندي روبرتسون، سكوت ماكتوميناي، جون مكجين، جاك هندري لويس فيرجسون، وناثان باترسون.