الحزم يكسب قضية عمر أمام «كاس»

كسب نادي الحزم القضية المرفوعة ضده في محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» من قبل النيجري يوسف عمر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن «كاس» أصدرت قرارها النهائي لصالح نادي الحزم برد الدعوى وعدم أحقية اللاعب في مطالبه التي دونها في دعواه ليخسر القضية التي ترافع عنه فيها المحامي أحمد الأمير.

وكان نادي الحزم فعّل الشرط الجزائي وفسخ عقد لاعبه المقيد في خانة المواليد في يناير 2023 قبل موسم من نهاية العقد، ما دعا اللاعب لرفع قضية إلى «كاس» مطالبًا بكامل قيمة العقد، لكن إدارة الحزم نجحت في كسبها بعدما أرفقت جميع المستندات والأوراق التي تثبت سلامة موقفها وصحة الخطوات التي اتخذتها.