قال أسطورة الكرة الفرنسية النجم تيري هنري إن المقارنة بين نجم منتخب الأرجنتين ليو ميسي، ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو غير مجدية، ونحن نعيش أجواء مباريات مونديال 2026م.

بل طالب الجميع بما فيهم الإعلام بالاستمتاع بهما، أي اللاعبين، ويرى هنري أن ميسي لاعب استثنائي يصنع الفارق ولا يتفاخر بنفسه، بينما انتقد كريستيانو في فترات مختلفة بسبب تركيزه العالي على المجد الشخصي له، وأدائه مع منتخب بلاده.

ويمكن تلخيص رأيه في كل منهما كالتالي:

ليونيل ميسي يصفه هنري بأنه لاعب يترك قدمه اليسرى تتحدث بدلاً منه، ويمتلك أسلوبًا سلسًا وطبيعيًا من التواضع، بل أشار إلى أن ميسي لم يتحدث يومًا عن أرقامه، ولا يسعى للتباهي بأنه الأفضل.

بينما كريستيانو واضح بأنه ميال لحب الذات والأنانية، وهذا من حقه، ولكن بقدر محدود، وذهب هنري إلى أن البرتغالي يمتلك هوسًا كبيرًا بتسجيل الأهداف والمجد الشخصي، مما دفعه لانتقاده علنًا بسبب بعض القرارات التي تفتقر للعمل الجماعي في وجهة نظره الخاص.

والمضحك بعد كل هذا الانتقاد من هنري أنه يطالبنا بعدم النقد والاستمتاع باللاعبين عامة والمونديال، وبما فيهم ميسي و«الدون»، هل نستطيع أن نقول سواليف لاعبين مثلما كانوا يقولون كلام جرائد.. وسلامتكم.