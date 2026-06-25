حسرة الخروج

خرج المنتخب القطري الأول لكرة القدم من كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام نظيره البوسني 1-3، الأربعاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية (الوكالات)