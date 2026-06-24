أفكار تطويرية تستحق التطبيق

مؤسف ألا تلامس الكرة السعودية تطلعات محبيها رغم الدعم غير المسبوق من القيادة الحكيمة، والاهتمام المباشر من سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- بالرياضة والرياضيين، فمن الواضح أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح ليس في كرة القدم وحدها، بل في جميع الألعاب، لذلك أقترح أن تتم إعادة صياغة استراتيجياتنا الرياضية وطرح أفكار جديدة للنهوض بالحركة الرياضية في بلادنا الغالية.

أحدهم طرح أفكارًا لتطوير الكرة السعودية، شخصيًا أعجبتني، بل وأتمنى أن تجد قبولًا عند صاحب القرار ومن ثم نراها على أرض الواقع بحيث تشمل كل الألعاب الرياضية وليس فقط لعبة كرة القدم.

فالفكرة تهدف إلى اكتشاف المواهب في سن مبكرة، ومن ثم بناء مسار احترافي متكامل لهم حتى يصلوا إلى تمثيل منتخباتنا الوطنية خير تمثيل، ذلك مع دمج التعليم الأكاديمي مع التدريب الرياضي بحيث تخصص 50% من اليوم الدراسي لتعلم وممارسة الأنشطة الرياضية تشمل غرس حب الرياضة وتعليم أساسيات اللعبة وتنمية المهارات وإخضاع الطلاب لاختبارات أداء دورية مع تطبيق برامج إعداد بدني وذهني وتكتيكي، كل ذلك عبر مراحل دراسية تبدأ بالروضة وتمتد عبر المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وعلى الجانب الآخر وتزامنًا مع ذلك إنشاء أكاديميات متخصصة في جميع مناطق المملكة تستقبل الموهوبين من خريجي الثانوية، وتخضعهم لتدريبات احترافية متقدمة مع توفير الرعاية الطبية والغذائية تمهيدًا لنقلهم إلى الأندية ليمارسوا اللعبة التي يبرعون فيها باحتراف تمهيدًا لتمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل.

أيضًا من الأفكار المواكبة إنشاء جامعات رياضية متخصصة أو على أقل تقدير كليات رياضية متخصصة تمنح شهادات بكالوريوس ولربما دراسات عليا مستقبلًا في التخصصات الرياضية المختلفة مثل الإدارة الرياضية والتحكيم، والتدريب، والتحليل، والإعلام.

أتصور من خلال هذا المشروع الرياضي الرائع، فيما لو رأى النور، أننا سنقضي على الجهل الرياضي، وسنصنع نجومًا في الألعاب المختلفة يمثلون الوطن خير تمثيل، وسنُخرج متخصصين في مجالات رياضية مختلفة يساهمون في النهضة الرياضية المستقبلية لوطننا الغالي.