مورياسو: نريد الفوز والصدارة

أثنى هاجيمي مورياسو، مدرب المنتخب الياباني الأول لكرة القدم ، على قدرة لاعبيه على التكيف وعلى الروح الجماعية التي قادت الفريق إلى الاقتراب بشكل كبير من التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم 2026، على الرغم من التأثير المستمر لغياب لاعبين أساسيين قبل المباراة الثالثة للفريق في المجموعة السادسة، المقررة أمام السويد الخميس.

وتغلب منتخب اليابان 4-0 على تونس، بعد أن تعادل 2-2 مع هولندا، ليقترب من حجز مقعده في دور الـ32، رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

ومن المتوقع أن يغيب تاكيفوسا كوبو عن صفوف اليابان في مباراة السويد بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة هولندا، في حين يغيب القائد السابق واتارو إندو، والجناح كاورو ميتوما، وصانع الألعاب تاكومي مينامينو عن البطولة بسبب الإصابة.

وقال مورياسو في مؤتمر صحافي الأربعاء: «يمكن لأي لاعب أن يلعب مع أي لاعب آخر، وهذا هو الاستعداد الذي أردنا ضمانه».

وأضاف: «القول أسهل من الفعل، لكن عندما تحدث تغييرات في تشكيلة الفريق، فإن اللعب مع لاعبين مختلفين وتحقيق نتائج جيدة أو النجاح ليس بالأمر البسيط أو السهل».

وتابع: «أنا ممتن للغاية لأن أعضاء الجهاز الفني واللاعبين يعملون على تطوير أنفسهم لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. في المباراتين الماضيتين، أدى الفريق دوره تكتيكيًا، وبفضل العمل الجماعي، فإنهم يطورون أنفسهم ويزيدون من جاهزيتهم».

وبعد حصد أربع نقاط، من المرجح أن يتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ32 حتى لو خسر أمام السويد، لكن مورياسو يضع نصب عينيه صدارة المجموعة.

وقال المدرب: «نحن نفكر بشكل أساسي في الفوز، هذا ما يدور في أذهاننا. نود أن نتأهل من صدارة المجموعة بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لكن الإخلال بتوازن الفريق يمثل مخاطرة أكبر؛ لا نعرف الفريق الذي سنواجهه في الدور التالي، لكن المهم هو أن نكون متماسكين وقادرين على التعامل مع أي فريق أيًا كان».

وأضاف: «نريد أولًا أن نركز على أنفسنا وعلى طريقة لعبنا غدًا. أما بالنسبة لهدفنا، فنود الفوز والتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب من صدارة المجموعة».