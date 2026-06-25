رينارد: نحتاج إلى نهاية مميزة

أوضح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب التونسي الاول لكرة القدم، أن فريقه يجب أن يتحلى بالقوة في مباراته الأخيرة في كأس العالم ضد ​هولندا الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب القادم من شمال أفريقيا، الذي ودع البطولة، إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب مسيرة سيئة.

وقال رينارد الأربعاء: "علينا أن نختتم هذه البطولة بأفضل شكل ممكن. تتطلب كرة القدم الفخر، حتى عندما تكون الأوضاع صعبة، ويجب أن تواجه هذه المواقف بكرامة حتى النهاية.

وأضاف: "آمل أن نحافظ على هذا الفخر وهذا الكبرياء عندما نواجه هذا الفريق العظيم، هولندا".

وكان رينار، الذي درب خمسة منتخبات إفريقية، في السنغال يشاهد البطولة ⁠عندما تلقى اتصالا لتولي المسؤولية بعد إقالة ‌لاموشي.

وقال "كأس العالم حدث رائع، وأنا ‌محظوظ لأنني أشارك فيه اليوم. حتى لو ​لم تدم هذه السعادة طويلا، ‌عليك أن تعيش كل لحظة وتحاول أن تستمتع بهذه المشاعر".

واضاف: "لا ‌تزال هناك مباراة أخرى، وإذا كنا أكثر صلابة وتمكنا من مواجهة منتخب هولندا، فسيكون ذلك مكافأة رائعة لإنهاء هذه البطولة".

ووصل "نسور قرطاج" إلى أمريكا الشمالية دون أن تستقبل أي هدف طوال مرحلة التصفيات، لكنها استقبلت تسعة أهداف في هزيمتين ضمن المجموعة السادسة، الأولى كانت الهزيمة الساحقة 5-1 أمام السويد التي أدت إلى إقالة المدرب صبري ‌لاموشي وتعيين ‌رينار بدلا منه، تلتها الهزيمة 4-0 أمام ​اليابان ‌التي ⁠أكدت ​خروجها من ⁠البطولة.