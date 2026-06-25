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سويسرا تتصدر
2026.06.25 | 02:28 am
تصدر منتخب سويسرا الأول لكرة القدم المجموعة الثانية بعد فوزه على كندا، صاحبة الأرض، بنتيجة 2ـ1 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات (وكالات)
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