سويسرا تتصدر

تصدر منتخب سويسرا الأول لكرة القدم المجموعة الثانية بعد فوزه على كندا، صاحبة الأرض، بنتيجة 2ـ1 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات (وكالات)