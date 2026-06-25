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سويسرا تتصدر

2026.06.25 | 02:28 am
تصدر منتخب سويسرا الأول لكرة القدم المجموعة الثانية بعد فوزه على كندا، صاحبة الأرض، بنتيجة 2ـ1 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات (وكالات)
سويسرا تتصدر

سويسرا تتصدر

سويسرا تتصدر

سويسرا تتصدر

سويسرا تتصدر

سويسرا تتصدر