كندا تتأهل

تأهل منتخب كندا الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 رغم خسارته أمام سويسرا 1ـ2 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات.. واحتلت كندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط (وكالات)