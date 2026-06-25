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كندا تتأهل

2026.06.25 | 02:30 am
تأهل منتخب كندا الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 رغم خسارته أمام سويسرا 1ـ2 الأربعاء على ملعب فانكوفر، في ختام منافسات دور المجموعات.. واحتلت كندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط (وكالات)
كندا تتأهل

كندا تتأهل

كندا تتأهل

كندا تتأهل