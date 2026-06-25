كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.. صراع حسم التأهل

يتطلع منتخبا جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية إلى حسم بطاقة التأهل عندما يلتقيان فجر الخميس على ملعب «بي بي في إيه» بمدينة مونتيري المكسيكية، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى لنهائيات كأس العالم 2026.

وتحمل المباراة شعار «لا بديل غير الفوز»، حيث يبحث كلا الطرفين عن مرافقة المنتخب المكسيكي إلى دور الـ32، في ظل حسابات معقدة ومثيرة.

ويدخل المنتخب الكوري الجنوبي تحت قيادة مدربه هونج ميونج بو، وهو في وضعية مريحة نسبيًا مقارنة بخصمه الإفريقي. ويمتلك الكوريون 3 نقاط بعد الفوز الافتتاحي على التشيك 2-1، والخسارة أمام المكسيك 1-0.

ويحتاج الكوريون إلى التعادل أو الفوز لضمان المركز الثاني رسميًا وبلوغ الأدوار الإقصائية دون الدخول في حسابات أفضل ثالث.

وفي المقابل يعيش منتخب جنوب إفريقيا «الأولاد» تحت ضغط هائل، فالمنتخب لا يملك سوى نقطة واحدة حصدها من تعادل متأخر بضربة جزاء أمام التشيك 1-1 بعد خسارة أولى أمام المكسيك 2-0.

فرصة «الأولاد» الوحيدة للبقاء في المونديال هي تحقيق الفوز ولا شيء غيره للوصول إلى النقطة الرابعة.

وتزداد مهمة المنتخب الإفريقي صعوبة بسبب غياب ركيزتين أساسيتين في خط الوسط بسبب الإيقاف، وهما النجم تيبوهو موكوينا، وصانع الألعاب المخضرم ثيمبا زواني.