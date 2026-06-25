كومان: هولندا لا يخشى أحدا

أكد رونالد ‌كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، أن ​فريقه ‌يركز على ⁠احتلال ​صدارة المجموعة، مشددًا على أنه لا يخشى أي منتخب محتمل في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم 2026.

وقال كومان للصحافيين الأربعاء، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك فرق يفضل تجنبها «الأمر لا يهمني».

وأضاف المدرب: «نريد أن نصل إلى ⁠أبعد مدى في هذه ‌البطولة. نحترم جميع ‌منافسينا، أيًا كانوا، ولا ​نخشى أحدًا. ‌لأننا نؤمن بأننا فريق قوي».

وتابع: «نعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر هي خوض كل مباراة على حدة، وأن نكون ‌مستعدين للتغلب على أي فريق نواجهه».

وتتساوى هولندا، التي استهلت ⁠البطولة ⁠بتعادل 2-2 مع اليابان قبل أن تسحق السويد 5-1، في رصيد النقاط مع اليابان بأربع نقاط، وتتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وتحتل السويد المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين خرجت تونس بالفعل من المنافسة بعد هزيمتين ثقيلتين أمام السويد واليابان.

و​تلتقي هولندا ​وتونس الخميس في مدينة كانساس سيتي، في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة السادسة.