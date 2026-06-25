بثلاثية إسكتلندا.. البرازيل تتصدر وتعبر

التحق المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة إثره فوزه على نظيره الإسكتلندي 3-0، فجر الخميس على ملعب هارد روك في ميامي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.

وسجل ثلاثية أبطال العالم خمس مرات كل من فينيسيوس جونيور «هدفين 7 و45+3» وماتيوس كونيا «60».

وحسم المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط متفوقًا على المغرب الفائز على هايتي 4-2، بفارق الأهداف، فيما حلّت إسكتلندا ثالثة برصيد ثلاث نقاط وهايتي رابعة من دون نقاط.

وشهدت المواجهة مشاركة الهداف التاريخي لمنتخب «السيليساو» نيمار جونيور في الدقيقة 76 بدلًا من كونيا، وهو الظهور الدولي الأول لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق منذ أكتوبر 2023.

وحقق «السيلساو» فوزه الرابع تواليًا على إسكتلندا في خامس مواجهة مونديالية بينهما، الأولى انتهت بالتعادل السلبي في ألمانيا 1974، وتبعها الفوز 4-1 في إسبانيا 1982، و1-0 في إيطاليا 1990، و2-1 في فرنسا 1998.

كما رفع المنتخب البرازيلي رقمه القياسي بتسجيله ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة ضمن كأس العالم إلى 42، كما فضّ الشراكة مع ألمانيا كأكثر المنتخبات تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 244 مقابل 241.