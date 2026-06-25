الثالثة تاريخيّا.. المغرب تعبر المجموعات

حجز المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره مرتين إلى فوز على هايتي بنتيجة 4ـ2، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.



ودخل «أسود الأطلس» المباراة وهم بحاجة إلى الفوز لضمان التأهل، لكن هايتي باغتتهم بهدف مبكر جاء بعد احتساب الكرة هدفًا عكسيًا على الحارس ياسين بونو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل أشرف حكيمي النتيجة في الدقيقة 39.

وعادت هايتي للتقدم عبر تسديدة من ويلسون إيزيدور من خارج المنطقة في الدقيقة 43، إلا أن إسماعيل صيباري أعاد التعادل للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة من حكيمي.



وفي الشوط الثاني فرض المنتخب المغربي سيطرته على اللقاء، ومنح البديل سفيان رحيمي التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 78، قبل أن يؤكد جسيم ياسين الانتصار بالهدف الرابع في الدقيقة 89، بعد مراجعة حكم الفيديو «VAR».



ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط، ليبلغ الدور الثاني للمرة الثالثة تاريخيًا بعد 1986 وإنجازه التاريخي في مونديال 2022، فيما ودعت هايتي البطولة دون أي نقطة، رغم تسجيلها أول أهدافها في كأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة السابقة عام 1974.