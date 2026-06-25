المغرب ينتصر

حجز المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره مرتين إلى فوز على هايتي بنتيجة 4ـ2، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة (وكالات)