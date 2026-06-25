لابورت: هزيمتنا صعبة

حافظَ المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم على سجله خاليًا من الهزائم في 33 مباراةً، واجه خلالها منافسين مختلفين، لذا لا يشعر المدافع إيميريك لابورت بقلقٍ قبل لقاء الأوروجواي في ختام مشوار المنتخبين بدور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال لابورت: "تركيز إسبانيا يجب أن يبقى منصبًّا على نفسها، وهي تستعدُّ لمواجهة منتخب الأوروجواي الذي سيلعب بكل ما أوتي ‌من قوةٍ".

وتتصدَّر إسبانيا المجموعة الثامنة ​بأربع ​نقاطٍ، وتتقدَّم بنقطتين ⁠على الأوروجواي، والرأس الأخضر، بينما تحتل السعودية المركز الأخير نقطةٍ واحدةٍ.

وأضاف في تصريحه للصحافيين بمعسكر تدريب إسبانيا في تشاتانوجا، الأربعاء: "خضنا 33 مباراةً دون هزيمةٍ، وواجهنا المنتخبات المنافسة بكل الطرق الممكنة. الأمر يعتمد كثيرًا علينا، وعلى طريقة ⁠لعبنا. إذا كنا في أفضل حالاتنا، ‌فسيكون من الصعب ‌جدًّا هزيمتنا".

وتابع: "إسبانيا تدرك ​أن الأوروجواي ستبذل ‌قصارى جهدها في مباراة الجمعة تمامًا كما كنا سنفعل لو كنا في مكانهم، لكن الأمر يعود إلينا. نعرف ما يتعيَّن علينا فعله. كلا المنتخبين سيبذلان قصارى جهدهما".