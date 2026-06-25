المرة الأولى.. جنوب إفريقيا تعبر دور المجموعات

تأهل منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 لكأس العالم للمرَّة الأولى في تاريخه، الخميس، بالفوز على كوريا الجنوبية 1ـ0.

وقاد ثابيلو ‌ماسيكو منتخب بلاده إلى الفوز والتأهل بتسجيله هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 63.

وسدَّد ماسيكو الكرة في ⁠الزاوية السفلية للمرمى، ليضع جنوب إفريقيا في مواجهة كندا، وهي ‌واحدةٌ من ثلاث دولٍ مضيفةٍ للبطولة، في لوس أنجليس 28 يونيو الجاري.

وجاء المنتخب الجنوب إفريقي ثانيًا في المجموعة الأولى ‌بأربع نقاطٍ خلف المكسيك المتصدرة بتسع ⁠نقاطٍ بعد فوزها 3ـ0 على التشيك في التوقيت نفسه. أمَّا كوريا الجنوبية، فلديها ثلاث نقاطٍ، ولا تزال قادرةً على التأهل بين أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وكانت جنوب إفريقيا فشلت في تجاوز دور المجموعات خلال مشاركاتها الثلاث الماضية في كأس العالم أعوام 1998 و2002 و2010.

وأصبح منتخبها سابع منتخبٍ إفريقي يتأهل من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد نيجيريا، والمغرب، والسنغال، وغانا، والكاميرون، والجزائر.