وهبي: دخلنا مرحلة الثقة.. والتتويج هدفنا

أكد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أنهم يستهدفون التتويج بلقب كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك جميع المقومات لتحقيق الإنجازات عقب التأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على هايتي 4ـ2، فجر الخميس، في أتلانتا.

وقال وهبي في مؤتمرٍ صحافي عقب إنهاء المغرب دور المجموعات في المركز الثاني: "المغرب، كما قلت قبل كأس العالم، دخل مرحلةً جديدةً، وهي مرحلة الثقة بالنفس. اللاعبون والجمهور واثقون، والخصوم يحترمون المغرب، ونحن ندخل مرحلةً يجب أن نؤمن فيها بإمكانية التتويج، ويجب أن نستهدف التتويج".

وأضاف المدرب، الذي قاد أشبال الأطلس تحت 20 عامًا إلى مونديال تشيلي أواخر العام الماضي: "كيف نحقق ذلك؟ بأن نكون بنسبة 200% في كل مباراةٍ، وأن نحترم الجميع، وأن نحضر لكل لقاءٍ بالجدية نفسها. أنا أؤمن كثيرًا بالعمل الذي نفعله، ولدينا كل المقوِّمات لنكون أمةً كرويةً كبيرةً، لذا يجب أن نؤمن بذلك".

وتابع وهبي: "أنا راضٍ عن نتيجتنا الخميس. لقد فزنا بمباراةٍ في كأس العالم. إذا نظرنا إلى الإحصاءات أيضًا، فلا أظن أننا حقَّقنا مثل هذه الأرقام في كأس العالم، هذا مع عددٍ كبيرٍ من الفرص، وهيمنةٍ شاملةٍ. لقد سنحت لهم في الشوط الأول تسديدتان، جاء منهما هدفان، ثم تسديدةٌ في الدقيقة 90، تصدَّى لها ياسين بونو. نعم أنا راضٍ عن جميع اللاعبين، لأننا في النهاية هيمنَّا فعلًا على المباراة كاملةً".

وأردف المدرب: "كنا نودُّ احتلال المركز الأول. لقد فزنا 4ـ2، واستقبلنا هدفين، وكانت لهم أيضًا فرصهم، لأنهم خاطروا كثيرًا، ولم يكن لديهم ما يخسرونه، لذا لعبوا كثيرًا بالكرات الطويلة، وكان لديهم لاعبان، أو ثلاثة في الأمام في الهجمات المرتدة، بالتالي كانت مباراةً معقَّدةً بسبب ذلك، لكن ليس بسبب جودتنا، أو قوتنا، لأن لدينا نقاطَ قوةٍ كثيرةً في هذه المباراة".

وأكد وهبي، أنه سيعمل على تصحيح كل شيء ذهنيًّا، وتقنيًّا، وتكتيكيًّا، وبدنيًّا، وقال: "دائمًا نُحلِّل المباريات، ونسعى إلى التطوُّر، والأهم لدينا الرغبة في التسجيل. أرى تقدُّمًا في هذا الجانب، لذا أنا واثق".