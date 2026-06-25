إيميرس: طريق التأهل يبدأ من احترام منافسنا

أكد إيميرس فاي، مدرب المنتخب الإيفواري الأول لكرة القدم، في وقتٍ سابقٍ الأربعاء، أن فريقه يستحقُّ التأهل إلى أدوار خروج المغلوب في كأس العالم 2026 نظرًا للمستويات الجيدة التي ظهر بها اللاعبون في أول مباراتين، قبل مواجهة كوراساو في ختام مشوارهم بالمجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الإفريقي فاز على الإكوادور 1ـ0 في مباراته الافتتاحية، وكان متقدِّمًا على ألمانيا في الثانية قبل أن يستقبل هدفين في الشوط الثاني، ويخسر 1ـ2.

وقال فاي: "أعتقد أن السر يكمن في قدرتنا على إظهار الجدية نفسها، ‌والعقلية نفسها، وقوة الأداء نفسها ‌كما فعلنا أمام الإكوادور ‌وألمانيا. نحن إذا احترمنا منافسنا، ⁠وقدَّمنا أداءً جيدًا في الجوانب المختلفة التي ذكرتها للتو، فستكون لدينا فرصةٌ للتأهل إلى دور الـ 32".

وأضاف: "قد يكون التحدي ذهنيًّا بقدر ما هو جسدي بعد هدف الفوز الذي سجله دينيز أونداف لألمانيا في الوقت المحتسب بدل الضائع. كان من الممكن أن يختلف الوضع لو استغل سيمون ⁠أدينجرا فرصةً رائعةً في الدقيقة 87 بشكلٍ أفضل. لقد أهدر سيمون فرصةً مثل ‌أي لاعب كرة قدمٍ، وشخصيًّا لا ألومه على الإطلاق على ذلك، وهذا ‌ما أخبرته به، هو وزملاؤه. قلت ‌إنني شخصيًّا لا أرى مشكلةً خاصَّةً في الأخطاء الفنية، والأهم بالنسبة لي، أنه عاد إلى العمل، وسيسجل مزيدًا من الأهداف في المباريات المقبلة".

ورفض فاي الكشف عن تطوُّر حالة ⁠المدافع ⁠ويلفريد سينجو الذي خرج مصابًا في الدقيقة 82 من مباراة ألمانيا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا، ذكر فيه، أن الفحوصات التي أجريت للاعب بعد المباراة كانت مشجِّعةً.

وبيَّن المدرب، أن "منتخب كوراساو استطاع، بعد خسارته 1ـ7 أمام ألمانيا، أن يستمدَّ القوة الذهنية اللازمة للتعادل مع الإكوادور. إنه فريقٌ يلعب بشراسةٍ كبيرةٍ، ولديه مهاجمون قادرون على إحداث فارقٍ بمفردهم، كما يلعبون بروحٍ جماعيةٍ عاليةٍ، لذا نتوقَّع مباراةً صعبةً الخميس مثل جميع مباريات كأس العالم، خاصَّةً أن تعادلهم مع الإكوادور لا يزال يمنحهم الفرصة للتأهل إلى الدور الثاني".