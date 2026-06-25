المكسيك.. علامة كاملة وصدارة

حقَّق المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، الذي تستضيف بلاده مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بتسجيله الفوز الثالث على التوالي بعد تخطي التشيك 3ـ0، فجر الخميس، في العاصمة مكسيكو.

ومنح ماتيو تشافيس التقدُّم للمكسيك في الدقيقة 55، ثم استغلَّ خوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية السعودي، ارتباكًا في الدفاع عقب ست دقائق، ليسجل الهدف الثاني في ملعب "أستيكا" أمام 80 ألف متفرجٍ، بينما أضاف ألفارو فيدالجو الثالث في الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة إشراك جييرمو أوتشوا، حارس المرمى، بديلًا في الشوط الثاني، ما أتاح له خوض المونديال للمرَّةِ السادسة في سن الـ 40.

وتصدَّرت المكسيك المجموعة برصيد تسع نقاطٍ، وتأهلت إلى دور الـ 32، ورافقها منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1ـ0.

ولم تستقبل المكسيك أي هدفٍ في الشوط الأول بآخر 14 مباراةً لها في كأس العالم في سلسلةٍ، بدأت عام 2014. ولا تتفوَّق عليها في ذلك سوى إنجلترا بـ 19 شوطًا أوَّلَ متتاليًا دون استقبال أهدافٍ بين 1982 و1998.