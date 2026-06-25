كينيونيس يعيد ذكريات هيرنانديز

أصبح جوليان كينيونيس، مهاجم المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم وفريق القادسية السعودي، ثاني لاعبٍ يسجل أكثر من هدفٍ لبلاده في نسخةٍ واحدةٍ من كأس العالم بعد خافيير هيرنانديز عامَ 2010 الذي أحرز هدفين.

وأسهم كينيونيس في تصدُّر منتخب بلاده المجموعة الأولى في المونديال عقب الفوز على التشيك في الجولة الثالثة 3ـ0، فجر الخميس.

ونجح هدَّاف دوري روشن السعودي في تسجيل هدفه الثاني بكأس العالم 2026 خلال اللقاء أمام التشيك، وتحديدًا عند الدقيقة 61، بعد ست دقائق على الهدف الأول الذي أحرزه زميله ماتيو شافيز.

وسجل كينيونيس هدفه الرابع دوليًّا في مباراته الـ 25 بقميص المنتخب المكسيكي، والثاني له على صعيد البطولة.

ويلعب جوليان للقادسية منذ عامين حيث تعاقد معه النادي صيف 2024 قادمًا من فريق كلوب أمريكا المكسيكي.

ولعب كينيونيس للفريق الشرقاوي 68 مباراةً، سجل فيها 62 هدفًا، وصنع 12.

ونال اللاعب في الموسم الماضي جائزة هدَّاف "روشن" بـ 33 هدفًا، وجاء خلفه الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بفارق هدفٍ واحدٍ.

يذكر أن كينيونيس حصل على جائزة أفضل لاعبٍ في مباراة المكسيك الأولى في كأس العالم 2026 أمام جنوب إفريقيا.