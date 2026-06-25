ميونج بو: مخطط مشاركة سون لم ينجح

أكد هونج ميونج بو، مدرب المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم، أنه تعمَّد وضع سون هيونج مين على مقاعد البدلاء من أجل الزج به في الشوط الثاني من اللقاء أمام جنوب إفريقيا، فجر الخميس، الذي خسره 0ـ1، ليدخل الكوريون دائرة الحسابات في التأهل إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026.

وقال المدرب: "كنا نعتقد أنه عندما يكون لدى المنافس طاقةٌ كبيرةٌ سيكون من الأفضل استخدام سون في وقتٍ لاحقٍ من المباراة. عندما ⁠يبدؤون في فقدان طاقتهم، ‌وتصبح المساحات ‌متاحةً أكثر. لقد أردنا استخدامه عندما يكونون ‌في حالة ضعفٍ".

وأضاف ميونج بو: "استعددنا جيدًا للمباراة، لكنْ ‌مقارنةً بمبارياتنا السابقة، ارتكبنا أخطاءً كثيرةً في خط الوسط، لذا فقد اللاعبون الثقة. كنا نعرف كيف كان يجب أن نلعب، لكنْ كان يجب أن نُقدِّم أداءً أفضل. مستوانا اليوم ببساطةٍ لم يكن جيدًا بما يكفي".

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاطٍ خلف المكسيك المتصدرة، وجنوب إفريقيا الثانية. وسيعتمد تأهل كوريا إلى دور الـ 32 من البطولة على نتائج المنتخبات في المجموعات الأخرى.