بروس: حاصرنا الكوريين ونجحنا.. وأعيش لحظات مؤثرة

أثنى البلجيكي هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، على أداء لاعبيه بعد الفوز على كوريا الجنوبية 1ـ0 في المباراة الحاسمة بالجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026، فجر الخميس، ليبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرَّة الأولى في تاريخه.

وقال بروس: "أعتقد أننا قدَّمنا مباراةً ‌جيدةً جدًّا ‌من الناحية الخططية. لقد كانت المباراة ‌رائعةً، والجميع أدَّى ⁠دوره، وفخورٌ جدًّا بمستوى فريقي".

وأضاف: "جئنا إلى هنا إلى المكسيك، وكنا نريد تجاوز مرحلة المجموعات، لذا كانت تلك لحظةً مؤثِّرةً حقًّا بالنسبة لي، ⁠ليس فقط لأننا فزنا بالمباراة، ‌بل وأيضًا ‌لي شخصيًّا لأنني كما قلت من قبل ‌من المحتمل أن تكون ‌هذه إحدى آخر المباريات في مسيرتي".

وتابع بروس: "حاولنا تغطية جميع المساحات عندما كانت الكرة في حوزة الكوريين، وأعتقد أننا ‌نجحنا في ذلك، لكنْ عندما كانت في حوزتنا، كان ذلك ⁠يُشكِّل ⁠خطورةً عليهم، لأننا استفدنا من المساحات التي تركوها لنا، ولعبنا بسرعةٍ، فلدينا لاعبون قادرون على إيجاد المساحات المناسبة".

واستطرد المدرب: "لقد شاهدتم الخميس فريقًا يثق بنفسه، والأحد ستشاهدون مرَّةً أخرى فريقًا يثق بنفسه، ويقاتل طوال الـ 90 دقيقة وأكثر من ذلك إذا لزم الأمر، وبعد ذلك سنرى، لكنْ دعونا نأمل أن نخرج بنتيجةٍ جيدةٍ".