أجيري: أملك لاعبين ذوي شخصيات قوية

أكد خافيير أجيري، مدرب المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، الخميس، أن لاعبيه رفعوا وتيرة اللعب في الشوط الثاني، ليحققوا الفوز 3ـ0 على التشيك في مباراتهم الأخيرة ضمن ‌المجموعة الأولى ‌لكأس العالم 2026.

وقال المدرب، البالغ 67 ⁠عامًا، في مؤتمرٍ صحافي: "لم تعجبني الدقائق العشرين الأولى، لكنْ أداؤنا شهد استقرارًا بعد ⁠ذلك، واستعاد الفريق ‌توازنه، وهنا أظهرنا ‌قوة العزيمة".

وأضاف المدرب ‌المكسيكي، الذي قاد منتخب ‌بلاده في كأس العالم 2002 و2010: "لا يزال لدينا دائمًا بعض الأمور التي يجب ‌العمل عليها مع أن الأداء كان جيدًا".

وأوضح أجيري، ⁠أن التركيز أمرٌ أساسي لمواصلة التقدم في كأس العالم، مشيرًا إلى بحثه عن تجاوز دور الثمانية للمرَّة الأولى قائلًا: "نحن تحسَّنا في هذا الجانب، أي في التخلُّص من عقلية: حسنًا هذا كل شيء. لقد أدَّينا واجبنا، وهذه المجموعة تتمتَّع بشخصيةٍ قويةٍ".