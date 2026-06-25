«فيفا» يُجمّد الكرة النيبالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعليق عضوية الاتحاد النيبالي للعبة، ما يحرم منتخبات وأندية البلاد من المشاركة في كافة المسابقات الدولية، وفقًا لما أفاد به مسؤولون الخميس.

وقال سوريش شاه، المتحدث باسم الاتحاد النيبالي للعبة: «يمثل هذا التعليق مصدر قلق بالغ، ونحن نجري مشاورات مع جميع الأطراف المعنية من أجل رفعه، مع إعطاء الأولوية لمصلحة كرة القدم النيبالية، القرار يؤثر على لاعبينا، إذ يحرمهم من الفرص المتاحة ويقوض أحلام اللاعبين الطامحين».

وأوضح «فيفا»، في رسالة وجهها إلى الاتحاد النيبالي للعبة، أنَّ قرار التعليق جاء بسبب تدخل غير مبرر من طرف ثالث، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الاتحاد النيبالي، والمجلس الوطني للرياضة، الهيئة الحكومية المشرفة على إدارة الشأن الرياضي في البلاد، بشأن حوكمة كرة القدم النيبالية، مشيرًا إلى أنَّ التعليق سيُرفع في حال تراجع المجلس الوطني للرياضة عن قراراته الصادرة في مارس، والسماح للاتحاد النيبالي باستكمال عمليته الانتخابية.

ويشدد الاتحاد الدولي على ضرورة أن تعمل الاتحادات الوطنية لكرة القدم بصورة مستقلة عن الهيئات الحكومية.

وأكد ماتياس جرافستروم، الأمين العام لـ«فيفا»، في رسالة نشرها الاتحاد النيبالي عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ مجلس «فيفا» قرَّر تعليق عضوية الاتحاد النيبالي بأثر فوري، بسبب انتهاكات جسيمة للنظام الأساسي للاتحاد الدولي.

وعلَّق المجلس الوطني للرياضة نشاط الاتحاد النيبالي لمدة ثلاثة أشهر مارس 2026، بينما كان يستعد لإجراء انتخابات وافق عليها كل من «فيفا» والاتحاد الآسيوي للعبة، قبل أن يتم رفع القرار مايو الماضي.

وتأخر انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية المطلوبة مرارًا، في ظل إصدار المجلس الرياضي عدة توجيهات، من بينها تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع قانون تطوير الرياضة في البلاد.

ويعني القرار حرمان نيبال من المشاركة في المنافسات الدولية، إضافة إلى فقدان الاستفادة من برامج التطوير والدورات التدريبية والتأهيلية التي ينظمها «فيفا».

وتحتل نيبال حاليًّا المركز الـ 175 في التصنيف العالمي للرجال، الصادر عن «فيفا»، فيما يحتل منتخب السيدات المركز الـ 88.