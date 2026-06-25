بانيايا ينتقل إلى أبريليا

انضمَّ الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، بطل العالم للدرَّاجات النارية «موتو جي بي» مرتين مع فريق دوكاتي، إلى صفوف فريق أبريليا بعقد يمتد لأربعة مواسم، حتى عام 2030، وفقًا لما أعلن الصانع الإيطالي، الخميس.

وقال ماسيمو ريفولا، مدير فريق أبريليا، في بيان صحافي: «انضمام بانيايا يؤكد قيمة الرياضة الإيطالية التي برزت خلال الأشهر الأخيرة على الساحة العالمية بفضل إنجازات كيمي أنتونيلي في الفورمولا 1، ويانيك سينر في كرة المضرب، وفيديريكا برينيوني في أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي 2026».

وأضاف ريفولا: «استقبال بيكو يمثل مصدر فخر كبير لنا، ويمنح الرياضة الإيطالية زخمًا جديدًا على الساحة الدولية، وجود بطل عالمي متعدد الألقاب ضمن صفوفنا مسؤولية كبيرة، ونحن متحمسون لتحملها».

ويُشكل بانيايا، صاحب الـ29 عامًا، ابتداءً من الموسم المقبل ثنائيًا إيطاليًّا مع مواطنه ماركو بيتسيكي، متصدر ترتيب بطولة العالم حاليًّا.

وأُعلن الأربعاء رحيل بانيايا في نهاية الموسم الجاري عن فريق دوكاتي الرسمي، الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2021، على أن يخلفه الإسباني بيدرو أكوستا، المتسابق حاليًّا مع الفريق النمساوي كيه تي إم.

وخلال مسيرته مع دوكاتي على متن دراجة «ديسموسيديتشي جي بي»، أحرز بانيايا، المعروف بلقب «بيكو»، لقبين عالميين، وحقق 31 انتصارًا، و63 منصة تتويج، إضافة إلى 28 انطلاقة من المركز الأول.

ويحتل «بيكو» حاليًّا المركز السابع في الترتيب العام لبطولة العالم، بعدما حقق أول انتصار له الموسم الجاري، بفوزه بسباق السرعة ضمن جائزة التشيك الكبرى الأسبوع الماضي.