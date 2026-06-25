«الأول بارك» يدخل خيارات الدرعية

تدرس إدارة نادي الدرعية خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم خلال الدور الأول من منافسات دوري روشن السعودي الموسم المقبل على ملعب الأول بارك في الرياض، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ إدارة النادي لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن، إذ تواصل دراسة عدد من الخيارات المتاحة قبل اعتماد الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق في الموسم الجديد.

وبيَّنت المصادر أنَّ التنسيق سيجري خلال الفترة المقبلة بين إدارة الدرعية ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل تحديد الملعب واعتماده رسميًّا قبل إصدار جدول منافسات دوري روشن الموسم الجديد.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن مواجهة الدرعية والنصر ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ستجرى على ملعب الأول بارك في حال اعتماد الملعب مقرًّا لمباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعدّ الأول بارك الملعب الرسمي للقطب العاصمي منذ 2020 ولمدة 10 أعوام.

وكان الدرعية ضمن صعوده إلى دوري روشن السعودي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على العلا في المباراة الفاصلة «البلاي أوف»، ليحجز مقعده بين أندية روشن الموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف أغسطس المقبل.